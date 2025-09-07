Ελλάδα – Ισραήλ: Οι διαιτητές του νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» στο Eurobasket 2025

H FIBA γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν το Ελλάδα – Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Εθνική Ελλάδας Eurobasket 2025
INTIME SPORTS
Η Εθνική αντιμετωπίζει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της στη διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, η FIBA έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα, η οποία αποτελείται από τον Γάλλο Γιοάν Ροσό, τον Ιάπωνα Τακάκι Κάτο και τον Ισπανό Λουίς Καστίγιο.

Το Ελλάδα – Ισραήλ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (07/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.

Να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση πρόκρισης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (09/09).

