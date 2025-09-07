Eurobasket 2025, Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Ο... 42άρης Ντόντσιτς την έστειλε στους «8»

One man show στη Ρίγα της Λετονίας!

Ο Λούκα Ντόντσιτς κουβάλησε ξανά τη Σλοβενία στους ώμους του και με μια υπερηχητική εμφάνιση, την έστειλε στα προημιτελικά του φετινού Eurobasket, επικρατώντας της Ιταλίας με 84-77.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς κατέγραψε 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και 10 ριμπάουντ!

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει (Τετάρτη 10/9) την Γερμανία, η οποία νίκησε το Σάββατο (6/9) την Πορτογαλία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84