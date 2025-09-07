Eurobasket 2025, Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Ο... 42άρης Ντόντσιτς την έστειλε στους «8»
Με μια μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, η Σλοβενία επικράτησε της Ιταλίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, όπου την περιμένει η Γερμανία.
One man show στη Ρίγα της Λετονίας!
Ο Λούκα Ντόντσιτς κουβάλησε ξανά τη Σλοβενία στους ώμους του και με μια υπερηχητική εμφάνιση, την έστειλε στα προημιτελικά του φετινού Eurobasket, επικρατώντας της Ιταλίας με 84-77.
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς κατέγραψε 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και 10 ριμπάουντ!
Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει (Τετάρτη 10/9) την Γερμανία, η οποία νίκησε το Σάββατο (6/9) την Πορτογαλία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84
