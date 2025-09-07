Eurobasket 2025: Εκνευρισμένος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε - Δείτε βίντεο
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αντέδρασε κατά Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας στο Eurobasket 2025.
Μετά από τη «βόμβα» της Φινλανδίας επί του φαβορί για το χρυσό μετάλλιο Σερβίας, στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, η Γεωργία έκανε τη δεύτερη μεγάλη έκπληξη στέλνοντας σπίτι της την Γαλλία.
Η Γεωργία, μάλιστα είχε κινδυνέψει να μείνει εκτός της νοκ άουτ φάσης των «16», αφού προκρίθηκε ως 4η του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη - δώρο της Eθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας, στην 5η και τελευταία αγωνιστική, στη Λεμεσό!
Για τη Γαλλία, ο πάουερ φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, δεν έκανε καλό παιχνίδι, έχοντας 12 πόντους (με 1/7 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα, έβγαλε εκνευρισμό και την «είπε» σε Γεωργιανό δημοσιογράφο που πανηγύριζε την πρόκριση της χώρας του.
«Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», είπε ο Γιαμπουσελέ χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο: