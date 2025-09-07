Eurobasket 2025: Εκνευρισμένος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε - Δείτε βίντεο

Μετά από τη «βόμβα» της Φινλανδίας επί του φαβορί για το χρυσό μετάλλιο Σερβίας, στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, η Γεωργία έκανε τη δεύτερη μεγάλη έκπληξη στέλνοντας σπίτι της την Γαλλία.

Η Γεωργία, μάλιστα είχε κινδυνέψει να μείνει εκτός της νοκ άουτ φάσης των «16», αφού προκρίθηκε ως 4η του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη - δώρο της Eθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας, στην 5η και τελευταία αγωνιστική, στη Λεμεσό!

Για τη Γαλλία, ο πάουερ φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, δεν έκανε καλό παιχνίδι, έχοντας 12 πόντους (με 1/7 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα, έβγαλε εκνευρισμό και την «είπε» σε Γεωργιανό δημοσιογράφο που πανηγύριζε την πρόκριση της χώρας του.

«Μιλάμε εδώ, ηρέμησε. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», είπε ο Γιαμπουσελέ χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: