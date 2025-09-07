Ελλάδα - Ισραήλ: Τρομερός Γιάννης στο ημίχρονο - Μπήκε στη 10άδα των Ελλήνων σκόρερ σε Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στο Ισραήλ!

Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης της Εθνικής, μετρώντας 21 πόντους με 10/11 δίποντα σε 13:17 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετράει ακόμα 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας εκτελέσει μόλις 2 βολές.

Μάλιστα, με αυτή την επίδοση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας σε Eurobasket, φτάνοντας τους 358 και ξεπερνώντας τον Αντώνη Φώτση που είχε 353.

Πλέον, κυνηγάει τον Νικ Καλάθη που έχει 365 και τον Φάνη Χριστοδούλου που έχει 379. Στην πρώτη θέση είναι φυσικά ο Νίκος Γκάλης με 1.031.