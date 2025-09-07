LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα – Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας Eurobasket 2025
X / @HellenicBF
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.

Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό.

Απόψε (07/09, 21:45) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββατο (06/09).

Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα – Ισραήλ

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ (17:00 ή 21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (17:00 ή 21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

  1. Τουρκία 5-0**
  2. Σερβία 4-1**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

  1. Ελλάδα 4-1*
  2. Ιταλία 4-1*
  3. Βοσνία 3-2*
  4. Γεωργία 2-3*
  5. Ισπανία 2-3
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

  1. Γαλλία 4-1*
  2. Πολωνία 3-2*
  3. Σλοβενία 3-2*
  4. Ισραήλ 3-2*
  5. Βέλγιο 2-3
  6. Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία 88-79
2. Τουρκία - Σουηδία 85-79
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
6. Πολωνία - Βοσνία 80-72
7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ (17:00 ή 21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (17:00 ή 21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο τροχαίο με δίκυκλο στο σημείο που σκοτώθηκε ο 27χρονος Δημήτρης

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλες ζημιές στην Κοσμηρά από την χαλαζόπτωση

21:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έφτασε στο Arthur Ashe Stadium για τον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ύφεση η φωτιά στη Λαγόμανδρα

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Η λίμνη Προντάνη μετατράπηκε σε... πεδιάδα

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος - Τώρα η θεαματική ολική έκλειψη του «Ματωμένου Φεγγαριού» - Κοιτάξτε ψηλά - Βίντεο

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Η ώρα της αλήθειας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Την Τρίτη στο Ανθρωποκτονιών

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Όλη η συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη: Εκλογές στο τέλος της 4ετίας με τον ίδιο νόμο

20:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τελικός US Open: Καθυστέρηση στην έναρξη λόγω της παρουσίας Τραμπ - Με ελικόπτερο στο γήπεδο

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Σλοβενία 77-84: Ο... 42άρης Ντόντσιτς την έστειλε στους «8»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Εκνευρισμένος με Γεωργιανό δημοσιογράφο ο Γιαμπουσέλε - Δείτε βίντεο

20:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το «ευχαριστώ» του Γκόγκα Μπιτάντζε στην Ελλάδα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλες ζημιές στην Κοσμηρά από την χαλαζόπτωση

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος - Τώρα η θεαματική ολική έκλειψη του «Ματωμένου Φεγγαριού» - Κοιτάξτε ψηλά - Βίντεο

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Κυριακής

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι» - Τι ώρα θα δούμε την ολική έκλειψη Σελήνης

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο – Πού βρέχει τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ