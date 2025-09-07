Eurobasket 2025, Γαλλία – Γεωργία 70-80: Τεράστια μαγκιά Γεωργιανών, σπίτι τους οι «τρικολόρ»!

Έμοιαζε απίστευτο και το έκαναν αληθινό. Η Γαλλία φάνταζε το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση στους «8» απέναντι στη Γεωργία. Όμως η παρέα των Σενγκέλια, Μπιτάντζε και Μαμουκελασβίλι, αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να «πεθάνει». Κι όχι απλά έμεινε όρθια, αλλά πέτυχε και θρίαμβο… στέλνοντας σπίτι τους «τρικολόρ» με το τελικό 80-70.

Οι Γεωργιανοί με την τεράστια έκπληξη που πανάξια πραγματοποίησαν, συνεχίζουν στα προημιτελικά με την «αργυρή» Ολυμπιονίκη να αποτυγχάνει παταγωδώς στο τουρνουά. Στη Ρίγα παραμένει η Γεωργία που θα παίξει με την άλλη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά την Φινλανδία στους «8». Οπότε στα ημιτελικά και στη ζώνη των μεταλλίων, θα υπάρχει μία απ’ τις δύο ομάδες που πέταξαν εκτός Γαλλία και Σερβία.

Ο Τόκο Σενγκέλια ήταν εκπληκτικός οδηγώντας την ομάδα του με 24 πόντους. Ο Καμάρ Μπόλντγουιν έκανε ματσάρα πετυχαίνοντας κι αυτός 24. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι είχε 14, με τον Γκόγκα Μπιτάντζε να προσθέτει 8. Για τους ηττημένους Γάλλους, ο Φρανσίσκο είχε 14, ο Γιαμπουσέλε 12 και ο Τζαϊτέ 10, όμως ήταν μεγάλη η αστοχία στα τρίποντα (6/36).

Η ομάδα που ήταν στον όμιλο της Εθνικής μας άρχισε καλύτερα το ματς. Πήρε προβάδισμα και το διατήρησε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Φτάνοντας στο δεκάλεπτο με 24-20 και στο 20’ με 38-37. Έχοντας δύο παίκτες να «κουβαλούν», τον Μπόλντγουιν και τον Σενγκέλια.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα του ματς δεν άλλαξε. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν καλά, όμως οι Γεωργιανοί παρέμειναν με τον ίδιο ενθουσιασμό και δυναμισμό κάνοντας σερί 10-0 όταν φάνηκε να τους ξεφεύγει το ματς, φτάνοντας στο 30’ να είναι μπροστά με 58-54.

Η καθοριστική τέταρτη περίοδος άρχισε με τους Γεωργιανούς να φτάνουν μέχρι το +9 (63-54), όμως οι Γάλλοι «απάντησαν» με δύο τρίποντα μειώνοντας στο 63-60. Στα τέσσερα λεπτά πριν το τέλος οι «τρικολόρ» ισοφάρισαν 66-66. Ο Σενγκέλια με τρίποντο έκανε το 71-68, για να έρθει ο Μπόλντγουιν με 3/3 βολές να κάνει το 74-68. Ο Χόαρντ μείωσε 74-70 στο 1’ πριν το τέλος. Με 1/2 βολές ο Σενγκέλια πήγε τη διαφορά στους 5 στα 58’’, με τον Φρανσίσκο να κάνει air ball σε τρίποντο. Ξανά ο Σενγκέλια στις βολές με ίδιο αποτέλεσμα για το 76-70. Ο Γιαμπουσέλε αστόχησε, για να καρφώσει ο Μπιτάντζε για το +8 στα 30’’. Οι Γάλλοι αστόχησαν και πάλι με τον Μαμουκελασβίλι να καρφώνει για το τελικό 80-70!

Τα Δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

