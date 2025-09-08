«Υπογραφή Θεού» για Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (08/09).
Στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, η οποία επικράτησε 84-79 του Ισραήλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «επίσημη αγαπημένη» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει… πάρει από το χέρι την ομάδα για την κατάκτηση του τίτλου.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και παρέσυρε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του. Από εκεί και πέρα, η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο «Καθαρίζει το φαβορί» Δανία για να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ.
