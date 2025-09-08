Eurobasket 2025: Μυστικό πλάνο της Λιθουανίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τι είπε ο Βαλαντσιούνας

O Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για τον προημιτελικό της Λιθουανίας με την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Newsbomb

Eurobasket 2025: Μυστικό πλάνο της Λιθουανίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τι είπε ο Βαλαντσιούνας
EPA/KIMMO BRANDT
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον σπουδαίο προημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιθουανία (9/9, 21:00) οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έχει μια τεράστια πρόκληση μπροστά της, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9).

Από την πλευρά της η Λιθουανία προπονήθηκε απόψε, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να κάνει δηλώσεις ενόψει του προημιτελικού με την Ελλάδα.

Ο σπουδαίος σταρ του ΝΒΑ ξεκαθάρισε πως δεν θα αποκαλύψει το πλάνο για την αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα της Λιθουανίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Έχουμε προετοιμαστεί μόλις μία ημέρα για το ματς με την Ελλάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχουν καλούς σουτέρ, έχουν προφανώς τον Γιάννη που είναι πολύ δυνατός ατομικά. Πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά, έχουμε ένα πλάνο και θα δούμε. Το αύριο θα δείξει».

Για τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη: «Δεν πρόκειται να σας πω, είναι το πλάνο μας (σ.σ. γελάει). Κάθε ομάδα έχει το στυλ της, κι εμείς το ίδιο. Θα βγούμε στο παρκέ και θα δείξουμε τη δική μας δυνατή πλευρά».

Για τα άλλα δυνατά σημεία της Ελλάδας πέραν του Αντετοκούνμπο: «Είναι ομάδα που βάζει τρίποντα και έχει εμπειρία. Έχουν έμπειρους παίκτες από τέτοιου είδους παιχνίδια, πρέπει να μην κάνουμε λάθη και να μην δεχθούμε εύκολους πόντους. Γενικώς, να κάνουμε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ».

Για την προσαρμογή στην απουσία του Γιοκουμπάιτις: «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τώρα έχουμε 11 παίκτες. Θέλουμε τα ίδια ή και παραπάνω από τον Βελίτσκα. Η δύναμή μας είναι η ομαδικότητά μας, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τους ρόλους. Η ταυτότητά μας είναι ότι παίζουμε όλοι μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο».

Για τους πολλούς τραυματισμούς και αν χρειάζεται να αυξηθούν οι παίκτες στα ρόστερ: «Δεν είναι η δικαιοδοσία μου να μιλήσω, είμαι ακόμη παίκτης και ανυπομονώ για τους αγώνες. Μπορεί να βοηθούσε, μπορεί και όχι. Νιώθεις άσχημα όταν τραυματίζεται ο συμπαίκτης σου, επομένως ίσως και να ήταν καλό».

Νωρίτερα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους, παρότι τον φώναξαν δύο φορές και απλώς αποχώρησε!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Kiko: Πλησιάζει τη Χαβάη - Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά έβαλαν στη νύχτα του Ρεθύμνου η Δέσποινα Βανδή και ο Αντώνης Δημητριάδης

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Δανία 0-3: Δίκαιη νίκη για τους ανώτερους «ερυθρόλευκους» - Δείτε τα γκολ

23:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Συνέρχεται αύριο (9/9) για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση

23:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 34άρια η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Συζητήσεις για την απελευθέρωση των Νοτιοκορεατών εργατών - Συνελήφθησαν σε επιδρομή για μετανάστες σε μεγάλο εργοστάσιο στις ΗΠΑ

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη χώρα σε πολιτική κρίση - Ποιος έρχεται;

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εγκαινίασε το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα - Προβλήματα στην κυκλοφορία

22:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μυστικό πλάνο της Λιθουανίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τι είπε ο Βαλαντσιούνας

22:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Ναι, je regrette

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ο Κουρτινάιτις αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους

22:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Θα διατηρήσει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου πρώην Σινά, Φαράν και Ραιθώ

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινωνική αντιπαροχή: Την Τρίτη στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο - Τι προβλέπει, ποιους αφορά

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού - «Το παιδί φοβήθηκε»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας

21:47ΥΓΕΙΑ

Πέντε λόγοι να αποφύγετε τον καφέ με άδειο στομάχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο - Αύριο η κηδεία του

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού - «Το παιδί φοβήθηκε»

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επικό βίντεο της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι»

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη χώρα σε πολιτική κρίση - Ποιος έρχεται;

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση - Αυτά είναι τα θρησκευτικά κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ