Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ο Κουρτινάιτις αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους
O Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους ενόψει του προημιτελικού της Λιθουανίας με την Εθνική ομάδα μπάσκετ.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον σπουδαίο προημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιθουανία (9/9, 21:00) οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έχει μια τεράστια πρόκληση μπροστά της, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9).
Από την πλευρά της η Λιθουανία προπονήθηκε απόψε κι εν συνεχεία ο Ρίμας Κουρτινάιτις προχώρησε σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους από την χώρα του.
Ωστόσο, ο προπονητής της Λιέτουβα αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους, παρότι τον φώναξαν δύο φορές και απλώς αποχώρησε!
