Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

Η Ελλάδα ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και ετοιμάζεται πλέον για τη μάχη με τη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 - Πότε είναι ο αγώνας.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στις 21:00 το βράδυ.

Την ίδια μέρα θα γίνει και ο προημιτελικός Τουρκία - Πολωνία, τον νικητή του οποίου θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στα ημιτελικά, εφόσον ξεπεράσει και το εμπόδιο της Λιθουανίας.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

  1. Τουρκία 5-0**
  2. Σερβία 4-1**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

  1. Ελλάδα 4-1*
  2. Ιταλία 4-1*
  3. Βοσνία 3-2*
  4. Γεωργία 2-3*
  5. Ισπανία 2-3
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

  1. Γαλλία 4-1*
  2. Πολωνία 3-2*
  3. Σλοβενία 3-2*
  4. Ισραήλ 3-2*
  5. Βέλγιο 2-3
  6. Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία 88-79
2. Τουρκία - Σουηδία 85-79
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία - Βοσνία 80-72
7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

