Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στις 21:00 το βράδυ.

Την ίδια μέρα θα γίνει και ο προημιτελικός Τουρκία - Πολωνία, τον νικητή του οποίου θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στα ημιτελικά, εφόσον ξεπεράσει και το εμπόδιο της Λιθουανίας.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)