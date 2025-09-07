Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε του Ισραήλ, προκρίθηκε στους «8» και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τη μάχη των μεταλλίων στο Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.

Μάλιστα, η συνέχεια είναι πολύ ευνοϊκή για την Ελλάδα, καθώς είχε ήδη αποφύγει τα μεγαθήρια, τα οποία βέβαια, έπεσαν θύματα εκπλήξεων (Σερβία και Γαλλία) και έχουν ήδη αποχαιρετήσει το Ευρωμπάσκετ.

Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιθουανίας, η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία - Πολωνία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κάνει εξαιρετικό τουρνουά, πήρε την πρώτη θέση μετά τον θρίαμβο επί της Σερβίας στον όμιλό της, ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Σουηδίας, αλλά δεν είναι ομάδα-φόβητρο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

  1. Τουρκία 5-0**
  2. Σερβία 4-1**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

  1. Ελλάδα 4-1*
  2. Ιταλία 4-1*
  3. Βοσνία 3-2*
  4. Γεωργία 2-3*
  5. Ισπανία 2-3
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

  1. Γαλλία 4-1*
  2. Πολωνία 3-2*
  3. Σλοβενία 3-2*
  4. Ισραήλ 3-2*
  5. Βέλγιο 2-3
  6. Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία 88-79
2. Τουρκία - Σουηδία 85-79
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία - Βοσνία 80-72
7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

