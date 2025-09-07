Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη (84-79) επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 37 πόντους οδήγησε την Ελλάδα στη σπουδαία πρόκριση, δείχνοντας σε όλη την Ευρώπη πως μπορεί να κατακτήσει μετάλλιο στη Λετονία.

Ο Κώστας Σλούκας είχε ηγετική εμφάνιση, με πολλές σωστές επιλογές στα κρίσιμα λεπτά, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έδωσε σημαντικές βοήθειες στο δεύτερο μέρος.

Το Ισραήλ στηρίχθηκε στο δίδυμο Ντένι Άβντιγια – Ρόμαν Σόρκιν, το οποίο έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν απείλησε ποτέ την Εθνική.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν