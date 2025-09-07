Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος (37 πόντους) και η Εθνική Ελλάδας επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία.

Newsbomb

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη (84-79) επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 37 πόντους οδήγησε την Ελλάδα στη σπουδαία πρόκριση, δείχνοντας σε όλη την Ευρώπη πως μπορεί να κατακτήσει μετάλλιο στη Λετονία.

Ο Κώστας Σλούκας είχε ηγετική εμφάνιση, με πολλές σωστές επιλογές στα κρίσιμα λεπτά, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έδωσε σημαντικές βοήθειες στο δεύτερο μέρος.

Το Ισραήλ στηρίχθηκε στο δίδυμο Ντένι ΆβντιγιαΡόμαν Σόρκιν, το οποίο έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν απείλησε ποτέ την Εθνική.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι προϋποθέσεις για να δεχτεί το Ιράν περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο δρόμος «κατάπιε» πυροσβεστικό όχημα - Βίντεο

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο ηγέτης του CHP καλεί για διαδήλωση μετά τα φράγματα που στήθηκαν γύρω από την έδρα του κόμματος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Διαδηλώσεις υπέρ του Μπολσονάρου- Στην τελική ευθεία η δίκη του

22:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στο γκολ για τα κορίτσια της U18 και ασημένιο μετάλλιο

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Ισραήλ: Τρομερός Γιάννης στο ημίχρονο - Μπήκε στη 10άδα των Ελλήνων σκόρερ σε Eurobasket

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Είναι μόλις 18 ετών και είναι ήδη οδηγός τρένου - Από τους νεότερους της χώρας

22:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές στα Ολοήμερα Σχολεία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η Αθήνα για ένα 48ωρο: Δείτε ποιες ημέρες

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Γκλεν Κένι: Ο επιστήμονας που «ζει» σε συνθήκες ακραίου καύσωνα για να σώσει ζωές - Κόντεψε να πάθει θερμοπληξία 1000 φορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ