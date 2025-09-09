Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Οι διαιτητές της αναμέτρησης των προημιτελικών
Η εθνική μας ομάδα μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Λιθουανία, που θα κρίνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία για τους «8» του Eurobasket 2025.
Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το πιο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας.
Στο άλλο ματς της ημέρας, ανάμεσα στην Τουρκία και την Πολωνία ορίστηκαν οι Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Μάρτιν Χορόζοφ (Βουλγαρία).
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Άρης: Επίσημο το «διαζύγιο» με Ουζουνίδη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: «Πρασινίζει» η Riga Arena
13:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πύργος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο Ρομά που έκλεβε μηχανάκια ντελιβεράδων
13:09 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Lidl Ελλάς: Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι
12:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος
11:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
09:39 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ