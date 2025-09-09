Eurobasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Οι διαιτητές της αναμέτρησης των προημιτελικών

Ανακοινώθηκαν οι ρέφερι της κρίσιμης "μάχης" της εθνικής ομάδας

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία για τους «8» του Eurobasket 2025.

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το πιο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ανάμεσα στην Τουρκία και την Πολωνία ορίστηκαν οι Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Μάρτιν Χορόζοφ (Βουλγαρία).

Διαβάστε επίσης