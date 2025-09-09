Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ασταμάτητη η καρδιά όταν κινούνται ως ένα» - Το βίντεο για τα αδέλφια του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για τον αποψινό αγώνα της Εθνικής μας με τη Λιθουανία για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Με απόλυτη ψυχραιμία ο «ημίθεος» Greek Freak, όπως τον αποκάλεσε και η FIBA, έχει προετοιμαστεί και ετοιμάζεται για τον αγώνα της Ελλάδας, που θα βάλει τη χώρα μας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε πριν από λίγες ώρες ένα βίντεο, μέσα από το οποίο δεν μιλά για εκείνον αλλά για τα αδέλφια του. «Όταν κινούνται ως ένα η καρδιά γίνεται ασταμάτητη» αναφέρεται στο βίντεο.

Μάλιστα, ο αφηγητής της ιστορίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει: «Η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από μυς. Είναι δύναμη, είναι ρυθμός, είναι ροή αλλά δεν μπορεί να χτυπά μόνη της. Χρειάζεται αγγεία για να μεταφέρουν τη δύναμή της, χρειάζεται οξυγόνο για να της δίνει ζωή».

Στο βίντεο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εμφανίζονται πλάνα από τα αδέλφια του, τον Θανάση και τον Κώστα, με τη φανέλα της Εθνικής μας.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η σταθερή δύναμη της καρδιάς»

Ο αφηγητής ακούγεται να λέει: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η σταθερή δύναμη της καρδιάς. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι τα αγγεία που μεταφέρουν ενέργεια κάθε στιγμή.

Ο τρίτος ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι το νέο οξυγόνο που δίνει νέα ανάσα στο μέλλον. Μαζί είναι ένα σύστημα, κάθε ένας είναι διαφορετικός αλλά σημαντικός, φτιαγμένη από το ίδιο υλικό αλλά από διαφορετικά νήματα. Όταν κινούνται ως ένα η καρδιά γίνεται ασταμάτητη», καταλήγει το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα αδέλφια του.

