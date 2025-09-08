Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πιο κυρίαρχος και αποτελεσματικός από ποτέ - Τα νούμερα με την Εθνική Ελλάδας

Πολλοί θεωρούν πως το Eurobasket 2025 είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να πετύχει μια μεγάλη διάκριση με την Εθνική Ελλάδας.

Αν αυτό ισχύει, είναι κάτι που θα μάθουμε στο μέλλον, όταν θα έχει σταματήσει από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά η αλήθεια είναι πως ο σούπερ σταρ του NBA παίζει στα γήπεδα της Κύπρου και της Λετονίας πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Ο Greek Freak είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής ομάδας μπάσκετ σε αυτή τη διοργάνωση. Στην τελευταία μεγάλη πρόκριση επί του Ισραήλ πέτυχε 37 πόντους σε 29 λεπτά, με 18/21 δίποντα και μόλις μία βολή, ενώ «κατέβασε» και 10 ριμπάουντ.

Οι επιδόσεις που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το ξεκίνημα του EuroBasket είναι εκπληκτικές και τον έχουν φέρει να διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου παίκτη στο τουρνουά. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει να έρθει η ομαδική διάκριση με την Ελλάδα.

Ξεκίνησε το τουρνουά με 31 πόντους και 7 ριμπάουντ στο ματς με την Ιταλία, ξεκουράστηκε στον αγώνα με την Κύπρο και στη συνέχεια είχε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ με αντίπαλο τη Γεωργία.

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία και ο 30χρονος παίκτης τα έδωσε όλα στον «τελικό» για την πρωτιά του ομίλου με αντίπαλο την Ισπανία.

Ο Greek Freak είχε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη που έδωσε στην Ελλάδα την πρωτιά στον τρίτο όμιλο.

Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και αξιολόγηση στην Εθνική, δεύτερος σε ασίστ πίσω από τον Σλούκα, ενώ είναι δεύτερος σκόρερ και τέταρτος ριμπάουντερ στο φετινό EuroBasket.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο όπως αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα της FIBA

Χρονιά Διοργάνωση Αγώνες Πόντοι Ριμπάουντ Ασίστ Efficiency 2025 EuroBasket 4 30 9.8 4 33.5 2024 Ολυμπιακοί αγώνες 4 25.8 6.3 3.5 26.5 2024 Προολυμπιακό τουρνουά 3 22.7 4.7 2.3 23 2023 Προκριματικά παγκοσμίου Κυπέλλου 2 33 7.5 3 29.5 2022 EuroBasket 6 29.3 8.8 4.7 32.7 2019 Παγκόσμιο Κύπελλο 5 14.8 8.8 2.4 20 2016 Προολυμπιακό τουρνουά 3 15.3 5.7 2 16.7 2015 EuroBasket 8 9.8 6.9 1.1 13.3 2014 Παγκόσμιο Κύπελλο 6 6.3 4.3 0.3 7.8

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τους 37 πόντους που πέτυχε κόντρα στο Ισραήλ, μπήκε στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ της Ελλάδας σε Eurobasket.

Συγκεκριμένα, έφτασε τους 374, βρέθηκε στην 8η θέση ξεπερνώντας τους Αντώνη Φώτση και Νικ Καλάθη και πλέον ετοιμάζεται να αφήσει πίσω του και τον Φάνη Χριστοδούλου, κυνηγώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Αν, μάλιστα, συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς να μοιράζει... 30άρες στους αντιπάλους και η Εθνική προκριθεί στα ημιτελικά (παίξει δηλαδή σίγουρα 3 ματς ακόμα), τότε μπορεί να βρεθεί μέσα στην πρώτη πεντάδα, έχοντας μόλις 21 ματς!

Οι πρώτοι σκόρερ της Ελλάδας σε Eurobasket