Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε τη Λιθουανία για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Newsbomb

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και απόψε (9/9), στις 21:00, απέναντι στη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα επιδιώξει να φωνάξει «παρούσα» στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ, για δέκατη φορά στην Ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009).

H Ελλάδα βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες το 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), το 1987 (1η), το 1989 (2η), το 1993 (4η), το 1995 (4η), το 1997 (4η), το 2005 (1η), το 2007 (4η) και το 2009 (3η).

Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των διεθνών μας από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα».

«Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία,» απάντησε ο Σπανούλης σε ερώτηση για την πάροδο δεξαέξι ετών από το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο δηλαδή το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι, σε έναν δύσκολο όμιλο, πίσω από την πρώτη Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία. Η «Λιέτουβα» έφτασε στους «16» με το ίδιο ρεκόρ που είχε η εθνική Ελλάδας, δηλαδή με 4-1. Και μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025 Λετονίας στο νοκ άουτ ματς του "Top-16" έκανε κι εκείνη το 5-1. Η μόνη ήττα της προήλθε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία, από την οποία ηττήθηκε με 107-88.

Πλέον, όμως η Λιθουανία δεν έχει τον πρώτο σκόρερ της στα πρώτα τέσσερα ματς στο Ευρωμπάσκετ, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και χάνει το υπόλοιπο τουρνουά.

Στο «5», ο θηριώδης σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν χρειάζεται συστάσεις! Έχει μέσο όρο 14,3 πόντους μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Βαλαντσιούνας έχει αγωνισθεί 17,4 λεπτά μέσο όρο κι ενώ απέναντι στη Λετονία, στο νοκ άουτ παιχνίδι, μπήκε μόνο για 9:47 σημειώνοντας 9 πόντους. Ο πάουερ φόργουορντ της Ζαλγκίρις Αζουόλας Τουμπέλις έχει κι εκείνος έφεση στο σκοράρισμα, ενώ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 8,2 μ.ο. ανά αγώνα (5,3 έχει ο Βαλαντσιούνας και 5,6 ο σέντερ της Τόφας Μάρεκ Μπλάζεβιτς).

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η Εθνική μας 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της Ελλάδας, με μία ματιά στους τομείς της στατιστικής.

Στον άλλον προημιτελικό της Τρίτης (9/9, 17:00), η Τουρκία είναι το φαβορί απέναντι στην Πολωνία, με τον νικητή να παίζει στα ημιτελικά με την Ελλάδα, εφόσον προκριθεί. Στους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9), Φινλανδία και Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση στι 17:00, ενώ στις 21:00, Γερμανία και Σλοβενία... υπόσχονται έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία, Nova
21:00 Λιθουανία – Ελλάδα, Nova & ΕΡΤ1

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία, Nova & ΕΡΤ1
21:00 Γερμανία – Σλοβενία, Nova

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

  1. Τουρκία 5-0**
  2. Σερβία 4-1**
  3. Λετονία 3-2*
  4. Πορτογαλία 2-3*
  5. Εσθονία 1-4
  6. Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

  1. Γερμανία 5-0*
  2. Λιθουανία 4-1*
  3. Φινλανδία 3-2*
  4. Σουηδία 1-4*
  5. Μεγάλη Βρετανία 1-4
  6. Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

  1. Ελλάδα 4-1*
  2. Ιταλία 4-1*
  3. Βοσνία 3-2*
  4. Γεωργία 2-3*
  5. Ισπανία 2-3
  6. Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

  1. Γαλλία 4-1*
  2. Πολωνία 3-2*
  3. Σλοβενία 3-2*
  4. Ισραήλ 3-2*
  5. Βέλγιο 2-3
  6. Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία 88-79
2. Τουρκία - Σουηδία 85-79
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία - Βοσνία 80-72
7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Λιθουανία/Ελλάδα - Τουρκία/Πολωνία (17:00 ή 21:00)
14. Γερμανία/Σλοβενία - Φινλανδία/Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ: Η μεσοβδόμαδη «σφήνα» ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Πότε χρειάζεται ο γραφολογικός έλεγχος - Τι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

06:40LIFESTYLE

Τηλεαστέρες δίνουν ραντεβού σε νέα ώρα – Πώς αλλάζει ο χάρτης στην TV

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Νέοι διάλογοι «καίνε» τους κατηγορούμενους - Λαλίστατος στα social media ο φερόμενος αρχηγός, βουβός στην ανακρίτρια

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε ταβέρνα στο Ίλιον

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Θερίζει» η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης - Στα ύψη οι τιμές του κρέατος σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Από σήμερα η 48ωρη απεργία στα ταξί - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους - Τι αλλάζει

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Η ώρα της αλήθειας για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν έχουμε ψύχωση με τις εκλογές» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Πώς ο Γάλλος πρωθυπουργός έπαιξε κι έχασε - Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μακρόν

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ