Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Συνέχεια στο… όνειρο θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μια και το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στα προημιτελικά και θέλει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το… δρόμο της προς τα μετάλλια. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, η Σερβία υποδέχεται την Αγγλία. Σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 17:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Τουρκία – Πολωνία Eurobasket 2025 19:00 Novasports Start Playmakers Εκπομπή 19:00 Novasports 2HD Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 1HD Αρμενία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 20:00 ΕΡΤ2 Μάλτα – Ελλάδα UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Λιθουανία – Ελλάδα Eurobasket 2025 21:45 Novasports Premier League Σερβία – Αγγλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Αλβανία – Λετονία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports 5HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 4HD Νορβηγία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 3HD Κύπρος – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Ισλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 1HD Ουγγαρία – Πορτογαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 23:00 Novasports Start Playmakers Εκπομπή 23:30 ΕΡΤ1 Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 Μπάσκετ 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης