Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λιθουανία - Ελλάδα και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/09).
Συνέχεια στο… όνειρο θέλει να δώσει η Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025, μια και το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στα προημιτελικά και θέλει να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει το… δρόμο της προς τα μετάλλια. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.
Παράλληλα, η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και στο πιο σημαντικό ματς της ημέρας, η Σερβία υποδέχεται την Αγγλία. Σέντρα στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Premier League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (09/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Τουρκία – Πολωνία
Eurobasket 2025
19:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
19:00
Novasports 2HD
Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Αρμενία – Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
20:00
ΕΡΤ2
Μάλτα – Ελλάδα
UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21 2027
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Λιθουανία – Ελλάδα
Eurobasket 2025
21:45
Novasports Premier League
Σερβία – Αγγλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Αλβανία – Λετονία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports 5HD
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Νορβηγία – Μολδαβία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Κύπρος – Ρουμανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Γαλλία – Ισλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ουγγαρία – Πορτογαλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ