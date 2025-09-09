Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

Η Εθνική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας κι απέχει ένα βήμα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι διεθνείς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, με την οποία θα τεθεί αντιμέτωπη για 68η φορά.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, θέλησε να μιλήσει στη σκληρή κριτική που δέχθηκαν τα μέλη της Εθνικής ποδοσφαίρου, μετά το 0-3 από τη Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «σαν γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι»!

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα... πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!»

Για την πρόκριση στα ημιτελικά, είπε: «Το θέλαμε πολύ, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης στο τέλος δεν έχουν καταφέρει ακόμη κάτι, δεν έχουμε κερδίσει ακόμη κάτι. Δώσαμε στον εαυτό μας μία ακόμη ευκαιρία και το όνειρο είναι ακόμη μπροστά και μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο».

