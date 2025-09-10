Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό Αθλητισμό γενικότερα, αφού η EuroLeague ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόφασή της για διεξαγωγή του Final 4 του 2026 στην Αθήνα και το «Telekom Center».

Τον Μάιο του 2026 η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα «χτυπήσει» στο κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης και η χώρα μας θα αποτελέσει την μπασκετική πρωτεύουσα της Γηραιάς Ηπείρου, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η ιδέα για ανάληψη της διοργάνωσης έδειξε την θέρμη που απαιτείτο για να μπορέσει να δημιουργήσει τις κατάλληλές συνθήκες, ώστε στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα να πανηγυρίσει μια σπουδαία επιτυχία.

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εξουσιοδότησε εν λευκώ τον κ. Γιάννη Βρούτση να πάρει… πάνω του την όλη υπόθεση, με τον Υπουργό Αθλητισμού να ενεργεί υποδειγματικά και να φέρνει εις πέρας μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Χωρίς την παραμικρή δόση υπερβολής.

Ο Υπουργός Αθλητισμού έχοντας στο πλευρό του το σύνολο της Κυβέρνησης αλλά και με την αρωγή της Περιφέρειας Αττικής, κατάφερε να υπερκεράσει μια σειρά εμποδίων που εμφανίστηκαν στην πορεία αυτών των μηνών (πολλά από αυτά δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να τα φανταστεί) και με «χειρουργικό» τρόπο κατόρθωσε να διατηρήσει τις ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο στην πρώτη αναβολή της ψηφοφορίας (με την προσπάθεια του Βελιγραδίου να καταθέσει μια καλύτερη οικονομική πρόταση), όσο και στις προσπάθειες που έγιναν από σερβικής πλευράς να σαμποτάρουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η ελληνική πλευρά λειτούργησε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα δείχνοντας πως δεν είχε να φοβηθεί τίποτα και κανέναν.

Η συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης με τη EuroLeague (σύμφωνα με τις δηλώσεις και των δύο πλευρών) ήταν εξαιρετική, με τον κ. Βρούτση να προσπαθεί να ισορροπήσει στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν εντός των τειχών και να εργαστεί με μοναδικό του γνώμονα το καλό της χώρας και του Ελληνικού αθλητισμού.

