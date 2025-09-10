Μοτιεγιούνας για Final 4: «Καθοριστική συμβολή η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»

Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, σχολίασε την απόφαση για τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα και την τεράστια συμβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης στην όλη προσπάθεια. 

Μοτιεγιούνας για Final 4: «Καθοριστική συμβολή η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»
Δηλώσεις για την απόφαση της EuroLeague να διεξαχθεί το Final 4 του 2026 στην Αθήνα και το "Telekom Center" έκανε και ο CEO της διοργανώτριας Αρχής, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Ο Λιθουανός παράγοντας στάθηκε στην καθοριστική συμβολή της ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και του κ. Γιάννη Βρούτση προσωπικά.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».

