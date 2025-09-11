Μήτογλου: «Το 2005 πήγαινα σχολείο και φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το ΄βαλε, το ΄βαλε"»

Ο Ντίνος Μήτογλου μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ του ημιτελικού της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία (12/9, 21:00).

Ο διεθνής φόργουορντ σχολίασε τη μεγάλη αναμέτρηση, τη σχέση του με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ θυμήθηκε την κατάκτηση του Eurobasket από την Εθνική το 2005.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου:

«Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι».

Για το ότι ο Αταμάν γνωρίζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα το ότι συνεργαζόμαστε είναι ιδιαίτερο, αλλά ο καθένας παίζει για τη χώρα του, ένα ματς με μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μας ξέρει και εμείς αυτόν, θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν το ματς: «Θα μιλήσουμε στο γήπεδο και οι δύο»

Για το αν είναι από τα σημαντικότερα ματς στην καριέρα του: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Για αυτά που θυμάται από το 2005: «Σχολείο πήγαινα, φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το βαλε". Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, ειδικά όταν μιλάμε για μία παιδική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρά παιδιά».