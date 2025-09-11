Ελλάδα - Τουρκία, Σλούκας: «Το μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου, μεγάλο για όλο το Έθνος»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα ως τον σημαντικότερο της καριέρας του, ενώ πρόσθεσε πως ο Εργκίν Αταμάν είναι ο κορυφαίος προπονητής την τελευταία δεκαετία.

Αποφασισμένος να δώσει τα πάντα στο παρκέ, για να οδηγήσει την Εθνική ομάδα μπάσκετ στη νίκη κόντρα στην Τουρκία, εμφανίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/9) ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού οποίος τόνισε πως νιώθει... άπειρος, καθώς για πρώτη φορά παίζει αγώνα τετράδας σε Eurobasket, ενώ πρόσθεσε πως η τακτική δεν θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στον αγώνα της Παρασκευής (12/9, 21:00).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για όλο το Έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Για το γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Για το τι σημαίνει για τον ίδιο: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία στη φετινή ομάδα. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι φέρνει μια έξτρα σιγουριά. Όλοι είμαστε έτοιμοι πνευματικά γιατί οι σφαλιάρες από το παρελθόν έχουν μείνει στο μυαλό μας. Υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα: «Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος. Για μένα τα τελευταία 10 είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πόλη μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά κι ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Για να ολοκληρώσει: «Είναι πάρα πολύ συναισθηματικό τουρνουά. Κάθε φορά που φοράω το εθνόσημο είναι συναισθηματικό. Επειδή γνωρίζω ότι ο κύκλος μου πιθανόν να τελειώνει μετά από αυτό το τουρνουά είναι μια παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω πίσω μου. Κοιτάω το αυριανό παιχνίδι μόνο, δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Το έχω πει 30 φορές, θα το πω άλλη μία, είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλους μας. Υπάρχει μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη στο σύνολο».

