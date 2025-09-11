Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση»

Τα mind games των προπονητών πριν το Ελλάδα – Τουρκία για τον ημιτελικό του Eurobasket, δεν επηρεάζουν σε τίποτα την εκτίμηση που έχουν ο ένας για τον άλλον. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στα τούρκικα ΜΜΕ, όπου και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κόουτς Σπανούλη στους Τούρκους:

Για το παιχνίδι: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».

Για τον Αλπερέν Σενγκούν: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια. Έχουμε παίξει τόσα πολλά ματς, οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, οπότε η ομάδα που θα είναι σε καλύτερη μέρα θα κερδίσει».

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν: «Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα καλά του λόγια, είναι σημαντικό να έρχονται από αυτόν αυτά τα λόγια. O καθένας θέλει να προετοιμάζει την ομάδα και την κατάσταση για τον εαυτό του».