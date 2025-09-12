Eurobasket 2025: Μικρή εστία έντασης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά το ματς

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με μεγάλη διαφορά από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket. Στην Riga Arena βρέθηκαν περίπου 3.000 συμπατριώτες μας για το σπουδαίο ματς και όπως είναι λογικό, έφυγαν πικραμένοι. Παρά τη μεγάλη παρουσία Τούρκων, δεν υπήρξε πρόβλημα στις εξέδρες.

Μετά την αναμέτρηση όμως, η κατάσταση παραλίγο να ξεφύγει έξω από το γήπεδο στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Αιτία φαίνεται πως ήταν οι πανηγυρισμοί των Τούρκων και η προκλητική συμπεριφορά τους. Η οποία δεν έγινε ανεκτή από μια παρέα Ελλήνων.

Ευτυχώς η κατάσταση δεν ξέφυγε σε αυτή τη μικρή εστία έντασης, με Έλληνες και Τούρκους να σταματούν γρήγορα το επεισόδιο που παραλίγο να δημιουργηθεί.