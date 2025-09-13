«Χάσαμε την μπάλα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την χειρότερή της εμφάνιση στο πιο ακατάλληλο σημείο πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε 94-68 στον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία. «Χάσαμε την μπάλα» και «Επίσημη… ταπεινωμένη» είναι μερικοί τίτλοι στον αθλητικό Τύπο.

Από εκεί και πέρα, «Το 10 το καλό» πήρε η ΑΕΚ που ανακοίνωσε τον Ζοάο Μάριο και έβαλε ένα «Τούρμπο» στη μηχανή της, ενώ «Φουλ για 3Χ3» πάει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανσερραϊκό.

