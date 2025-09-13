Eurobasket 2025: «Το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια, οφείλουμε να κερδίσουμε» - Οι δηλώσεις του Σπανούλη

Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια, οφείλουμε να κερδίσουμε»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τους λόγους της κακής εικόνας που είχε η Εθνική στον ημιτελικό με την Τουρκία και στάθηκε στη σημασία του μικρού τελικού με τη Φινλανδία, για το Eurobasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση της στο Eurobasket 2025, γνώρισε «βαριά» ήττα (68-94) από την ανώτερη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και καλείται να ανασυγκροτηθεί, ώστε να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε για τον ημιτελικό με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ότι: «ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη», ενώ ανέφερε για τον αγώνα με τους Φινλανδούς πως: «Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας στη press zone, είπε: «Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια. Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στην Τουρκία, έπαιξε καλύτερα. Εμείς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας, με πολλά λάθη, ανώριμα λάθη. Η ενέργεια και το πλάνο μας ήταν διαφορετικά, δεν τα εκτελέσαμε, αλλά μπορεί να γίνει στον καθέναν. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε στο τέλος και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι για μας, ώστε να πάρουμε ένα μετάλλιο.

Το πλάνο μας ήταν να μην δεχτούμε πόντους από κοψίματα off ball και δεχτήκαμε 20 πόντους τέτοιους. Χάσαμε 22 κατοχές από τα λάθη μας και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε στην Τουρκία την ευκαιρία να τρέξει και να πετύχει εύκολους πόντους. Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν εκεί, συμβαίνει, είχαμε τη χειρότερη μέρα μας. Τώρα πρέπει να πάμε για ένα μετάλλιο, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας.

Η Τουρκία βάζει τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει καλά, έχουν πολύ αθλητικά γκαρντ που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, έχουν μέγεθος, κάνουν καλά hedge out οι ψηλοί τους, κλείνουν τις γωνίες πάσας και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη γρήγορη πάσα. Κρατούσαμε πολύ την μπάλα και κάναμε πολλά λάθη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξαν πολύ καλύτερα από μας.

Όλη η αμυντική λειτουργία ήταν πάνω του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι άνθρωπος, παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Είναι εκπληκτικός, ο ηγέτης μας μαζί με Σλούκα και Παπανικολάου. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Κυριακή.

Η Φινλανδία παίζει με πολλή ενέργεια, σουτάρουν πολύ, κινούν την μπάλα γρήγορα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Δεν είναι απογοήτευση να είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 16 χρόνια. Η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, κέρδισε και εμείς θα πρέπει να έχουμε ενέργεια για την Κυριακή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός ο αγώνας και αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα».

«Να αφήσουμε τη στεναχώρια στην άκρη και να πάρουμε μετάλλιο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, δήλωσε από την πλευρά του: «Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Εϊναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ανέφερε: «Έπαιξαν καλύτερα από μας. Τελείωσε το παιχνίδι, τώρα έχουμε έναν τελικό απέναντι στη Φινλανδία. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά και να παίξουμε το μπάσκετ μας».

