Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση και ατελείωτη αγάπη για τους «πράσινους» στην Μελβούρνη - Δείτε βίντεο

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Η αποστολή του «τριφυλλιού» βρίσκεται από χθες το βράδυ (ξημερώματα Αυστραλίας) στη Μελβούρνη με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δείχνει με το… καλημέρα την ανυπομονησία του για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως λίγο μετά τις 5 το πρωί, όταν και προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή, αρκετοί Έλληνες βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης για να υποδεχθούν τους «πράσινους» και να τους καλωσορίσουν στην χώρα όπου τις επόμενες ημέρες θα «χτυπάει» δυνατά η καρδιά του Παναθηναϊκού αλλά και της Ελλάδας.

https://www.instagram.com/p/DOnn3X6jGuH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η αντίστροφη μέτρηση για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» φτάνει στο τέλος της με τις εκδηλώσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν και με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης οι «πράσινοι» έδωσαν το παρών στο πρώτο τους… ραντεβού με την ομογένεια.

Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καλωσορίσματος με ομογενείς σε εστιατόριο της Μελβούρνης όπου για τις επόμενες 3 ημέρες θα λειτουργεί και paoshop για 3 μέρες με ρουχισμό και προϊόντα του Παναθηναϊκού.

Η Δέσποινα Γιαννακοπούλου στο πλευρό της ομάδας

Πλήθος ομογενών Ελλήνων που κατοικούν στην Αυστραλία έδωσαν το παρών για να υποδεχθούν και να αποθεώσουν τους πράσινους. Πέρα από τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου και τα μέλη του προπονητικού τιμ, στην εκδήλωση βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Βασίλης Παρθενόπουλος, ο GM Δημήτρης Κοντός, ο Γενικός Διευθυντής Σταύρος Ντίνος και ο Νίκος Παππάς.

Με κασκόλ στα χέρια αλλά και φανέλες που φορούσαν μεγάλα αλλά και μικρά παιδιά έδειξαν την αγάπη τους για την ομάδα σε μια σπάνια στιγμή καθώς για τους Ελληνες ομογενείς είναι μια ανεπανάληπτη εικόνα να υποδέχονται στην Αυστραλία μια ελληνική ομάδα, με τον Κέντρικ Ναν να ακούει το όνομά του να γίνεται σύνθημα σε μία ακόμα Ήπειρο.

Στην Αυστραλία βρίσκεται και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγος του εμβληματικού διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, Παύλου Γιαννακόπουλου και μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η οποία είχε τη χαρά και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς Έλληνες ομογενείς με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να είναι στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει Παρτίζαν (18/9 - 12:30) και 36ers Αδελαΐδας (21/9). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση.

