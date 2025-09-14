Παναθηναϊκός AKTOR: Από την ΕΡΤ τα ματς στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία
Οριστικοποιήθηκε το κανάλι που θα κάνει τη μετάδοση των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες, τις δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στην χώρα της Ωκεανίας θα μεταδώσει το ΕRΤ World.
Ωστόσο, το εν λόγω κανάλι δεν είναι διαθέσιμο στα αναλογικά κανάλια, όμως, διατίθεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικτυακά.
Την Πέμπτη (18/09) στις 12:30 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στη Μελβούρνη και την Κυριακή (21/09) θα παίξει κόντρα στους Αδελαΐδα 36ερς στο Σίδνεϊ.
