Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία

Με πολλές απουσίες θα αναχωρήσει το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στις 23:10, η αποστολή του «τριφυλλιού».

Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από μια ίωση, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση τα ταξιδέψει. Ο Χολμς αναμένεται να κάνει το ταξίδι τις επόμενες ημέρες με το δεύτερο γκρουπ του Παναθηναϊκού.

Εκτός από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από βαριά ίωση. Επίσης, δεν θα ταξιδέψει ο Μάριους Γκριγκόνις, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί η μέση του, αλλά κι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει αποθεραπεία.

Διαβάστε επίσης