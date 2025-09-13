Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία
Ο Ρισόν Χολμς «χτυπήθηκε» από ίωση και δεν θα ακολουθήσει το πρώτο γκρουπ του Παναθηναϊκού, το οποίο θα ταξιδέψει Αυστραλία, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Με πολλές απουσίες θα αναχωρήσει το βράδυ του Σαββάτου (13/09), στις 23:10, η αποστολή του «τριφυλλιού».
Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από μια ίωση, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση τα ταξιδέψει. Ο Χολμς αναμένεται να κάνει το ταξίδι τις επόμενες ημέρες με το δεύτερο γκρουπ του Παναθηναϊκού.
Εκτός από το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από βαριά ίωση. Επίσης, δεν θα ταξιδέψει ο Μάριους Γκριγκόνις, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί η μέση του, αλλά κι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει αποθεραπεία.
