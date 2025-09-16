Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκίνησε δουλειά με τον NBAer Τζος Γκίντι των Μπουλς να φοράει τα «πράσινα»

Αποστολή στην Αυστραλία

Το είδαμε και αυτό. Έγινε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε τις προπονήσεις του στην Αυστραλία και ο Χρήστος Σερέλης πέραν των παικτών που έχει στη διάθεση του είδε και τον Τζος Γκίντι να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και να παίρνει μέρος στην προπόνηση παρέα με τον Κέντρικ Ναν, τον Τζέριαν Γκραντ και τους υπόλοιπους παίκτες.

Ο Αυστραλός παίκτης των Σικάγο Μπουλς βρίσκεται στη χώρα του και βοηθάει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού (μιας και οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πολλές απουσίες) με τις εικόνες αυτές πάντως να μένουν στην… ιστορία.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προπόνησης είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από την Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια προπονήθηκαν στα σουτ, με την προπόνηση να κρατάει συνολικά περίπου μιάμιση ώρα.

Εκτός του Τζος Γκίντι με τον Παναθηναϊκό AKTOR προπονήθηκαν και οι Τζάκσον ΜακΚόι, ο Ελληνοαυστραλός Έρικ Καφρίτσας, Μοτζάβ Ρινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.

