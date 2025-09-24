Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για την αλλαγή του λογότυπου στη φανέλα

Τη νέα εμφάνιση του «τριφυλλιού» παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μέσω social media, στην οποία δεν υπάρχει πλέον καμία κόκκινη λεπτομέρεια.

Η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ, που έκανε δεκτό το αίτημα για την αλλαγή του χρώματος στο λογότυπο «Πάμε Στοίχημα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να ευχαριστήσει τον ΟΠΑΠ, μεγάλο χορηγό της ομάδας μας, για τη διαχρονική στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην κοινή μας πορεία.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημα των φιλάθλων μας, που επί σειρά ετών επιθυμούσαν την προσαρμογή του λογοτύπου στο μπροστινό μέρος της φανέλας μας στα παραδοσιακά χρώματα του Συλλόγου, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) παρουσιάστηκε επίσημα η νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, η οποία φέρει πλέον το λογότυπο του «Πάμε Στοίχημα» προσαρμοσμένο αισθητικά, με πράσινες και χρυσές λεπτομέρειες, πλήρως εναρμονισμένο με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Μια κίνηση που αποδεικνύει έμπρακτα τη σύνδεση του ΟΠΑΠ με τους φιλάθλους.

Συνεχίζουμε μαζί, με κοινό όραμα και υψηλούς στόχους, για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».