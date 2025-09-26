Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

Eurobasket, τραυματισμοί, ιώσεις, δεν επέτρεψαν ως τώρα να συγκεντρωθεί το συνολικό ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR. Μετά το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων παικτών και προπονητών, οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά.

Στη media day της EuroLeague, λίγες μέρες πριν το τζάμπολ της σεζόν. Φορώντας τη νέα φανέλα, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και το τεχνικού επιτελείου, συγκεντρώθηκαν στο Telekom Center Athens.

Εκεί φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, αστειεύτηκαν, έδωσαν συνεντεύξεις, πέρασαν αρκετές ώρες και κυρίως έδωσαν στους πάντες να καταλάβουν τη φετινή δυναμική του Παναθηναϊκού. Καθώς και μόνο στην εικόνα του συνόλου του «πράσινου» έμψυχου δυναμικού, προκαλείται φόβος.