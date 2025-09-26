Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

Το Super Cup του ΕΣΑΚΕ άρχισε στη Ρόδο, με τον πρώτο ημιτελικό του θεσμού. Ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ 84-70 και έκανε τη μίνι έκπληξη. Έτσι η ομάδα της Πάτρας πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται και φέτος στη Ρόδο.

Το ματς διεξήχθη μπροστά σε μικρό αριθμό φιλάθλων. Ο Προμηθέας άρχισε καλύτερα την αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα δέκα πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ επέστρεψε, γύρισε την κατάσταση και η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι.

Στην κρίσιμη τελική ευθεία του ματς όμως, η ομάδα της Αχαϊας είχε καλύτερες επιλογές, ήταν εύστοχη και έτσι έφτασε τη διαφορά στους 16 πόντους. Με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 84-70.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκρέι με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο ΜακΚόλουμ είχε 19 πόντους και 7 ασίστ. Για την ΑΕΚ ο Σίλβα είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Λεκαβίτσιους έβαλε 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλεϊ 9 (2), Άρμς 3, Σίλβα 20, Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 14 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (1), Κόουλμαν 4, ΜακΚάλαμ 19 (1), Καραγιαννίδης 7, Γκρέι 30 (3), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος