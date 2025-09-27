Προμηθέας - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του τελικού του Σούπερ Καπ

Ο Προμηθέας Πάτρας και ο Ολυμπιακός εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό του Super Cup 2025.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επιβλήθηκε χθες της ΑΕΚ με ηγέτη τον εντυπωσιακό Ρομπ Γκρέι που πέτυχε 30 πόντους, ενώ εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε με άνεση στη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα έχοντας πρώτους σκόρερ του Σάσα βεζένκοφ και Ντόντα Χολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (27/9, 20:00, ΕΡΤ2) στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και όλοι ελπίζουν να μην επαναληφθούν οι εικόνες ντροπής για μια τέτοια διοργάνωση στις εξέδρες του γηπέδου.

Την πρώτη ημέρα, αυτή των ημιτελικών, τα άδεια καθίσματα κυριαρχούσαν, με περίπου 300 άτομα (μαζί με προσωπικό και αστυνομικούς) να παρακολουθούν τον αγώνα ΑΕΚ - Προμηθέας, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν στα... 800 για το ματς του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα.

Μια διοργάνωση που είναι γιορτή σε όλη την Ευρώπη, διεξάγεται μεταξύ συγγενών και φίλων στη Ρόδο, μιας και ο ΕΣΑΚΕ με πρόεδρο τον Μελή, για λόγους εξυπηρέτησης του μπλογκ του Ολυμπιακού και της ΕΟΚ του Λιόλιου, αρνήθηκε την λεπτομερή πρόταση του Παναθηναϊκού για να γίνει το Super Cup διοργάνωση με ενδιαφέρον και εμπορικά κέρδη για τις ομάδες.

Και φυσικά με τρόπο που θα επέτρεπε την παρουσία των πράσινων στη διοργάνωση, μετά το ιστορικό ταξίδι στην Αυστραλία, το οποίο αγκαλιάστηκε από δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της διασποράς.