GBL: Με 6+2 ξένους το νέο πρωτάθλημα

Μια αναμενόμενη απόφαση επισημοποιήθηκε σήμερα (1/10), καθώς έγινε γνωστό πως από τη νέα σεζόν που ξεκινά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα μπορούν να δηλώνονται οκτώ παίκτες στα ρόστερ των ομάδων της GBL.

Μέχρι φέτος ίσχυε το 6+1, δηλαδή κάθε ομάδα δήλωνε επτά παίκτες στο πρωτάθλημα, αλλά μπορούσαν να αγωνιστούν οι έξι σε κάθε ματς.

Πλέον οι ομάδες θα έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν οκτώ παίκτες, αλλά και πάλι στην τελική 12άδα κάθε αγώνα θα παίζουν μόνο οι έξι από αυτούς.

Τέλος, παρότι οι διαιτησίες των τελευταίων ετών είναι από αστείες έως τραγικές, με πολλές ομάδες να έχουν εκφράσει μεγάλα παράπονα, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (11-2) να αυξηθεί κατά 20% η αμοιβή των διαιτητών ανά αγώνα!