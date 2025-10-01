EuroLeague: MVP της πρεμιέρας ο Κέντρικ Ναν - Βίντεο με την απίθανη εμφάνισή του

Η συναρπαστική πρώτη αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τρεις αναμετρήσεις την Τετάρτη (1/10).

Μια πρεμιέρα με κάποια αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά και αρκετές εκπλήξεις, όπως η μεγάλη νίκη της Dubai BC επί της Παρτίζαν, η επικράτηση της Βίρτους Μπολόνια εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης και το «διπλό» της Ζαλγκίρις στο Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου, με τον Κέντρικ Ναν να είναι ασταμάτητος και να κάνει ίσως την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα, σκοράροντας 21 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ, ενώ μάζεψε και τρία ριμπάουντ.

Μια εμφάνιση που επέτρεψε στον MVP της περασένης σεζόν, να συγκεντρώσει 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και να αναδειχθεί MVP της πρώτης αγωνιστικής.

Μεγαλύτερος ανταγωνιστής του για το βραβείο ήταν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο Personal Index Rating.

Δείτε τα highlights του Κέντρικ Ναν από το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν: