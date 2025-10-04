GBL: Τζάμπολ με Κολοσσός – ΑΕΚ | Ξεκίνημα και σε Elite League κι Α1 Γυναικών

Η 34η GBL είναι εδώ! Το νέο πρωτάθλημα αρχίζει με 13 ομάδες έτοιμες να προσφέρουν άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις κάθε εβδομάδα.

Στην πρεμιέρα, η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο στη Ρόδο, όπου αντιμετωπίζει τον τοπικό Κολοσσό. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για 33η φορά, με τις μάχες τους στο «νησί των ιπποτών» να είναι στην ισορροπία, καθώς μετρούν από οκτώ νίκες.

Ο προπονητής της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής: «Κάθε αρχή φέρνει ενθουσιασμό, και ιδιαίτερα εφέτος. Φάνηκε από τα φιλικά ματς αλλά και από τα ρόστερ και τα μπάτζετ των ομάδων, ότι θα έχουμε ένα δυνατό Πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο, που η FIBA έχει κατατάξει τη Stoiximan GBL στην 3η θέση στο Ranking. Δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά παιχνίδια του Κολοσσού, σε αντίθεση με τους ανθρώπους του Κολοσσού, που μπορούσαν μας δουν περισσότερο. Από τα λίγα που έχω δει, όμως, φαίνεται πως η αντίπαλός μας είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι, είναι ισχυρή, και ο προπονητής της έχει κάνει καλή δουλειά».

Από εκεί και πέρα, ο Άρης αγωνίζεται στην Καρδίτσα, ενώ ο νεοφώτιστος Ηρακλής υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών, ενώ αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στον Πανιώνιο και το Περιστέρι.

Το σημερινό (04/10) πρόγραμμα της GBL:

16:00 Καρδίτσα – Άρης ERT Sports 1

16:00 Κολοσσός- ΑΕΚ ΕΡΤ2

19:00 Ηρακλής – Προμηθέας ERT Sports 1

19:30 Πανιώνιος – Περιστέρι, ΕΡΤ2

Τζάμπολ έχουμε τόσο στην Elite League, όσο και στην Α1 Γυναικών. Αναλυτικά το σημερινό (04/10) πρόγραμμα στα δύο πρωταθλήματα:

Το σημερινό (04/10) πρόγραμμα της Elite League

16:00, Πρωτέας Βούλας – Παπάγος

17:00, Αιγάλεω – Μαχητές Πειραματικό

17:00, Τρίκαλα – Πανερυθραϊκός

17:00, ΑΓΕΧ – Νίκη Βόλου

17:00, ΓΣ Σοφάδων – Κόροιβος

17:00, Μέγαρα – Δόξα Λευκάδας

17:00, Δάφνη – Ψυχικό ERT Sports 2

Το σημερινό (04/10) πρόγραμμα της A1 Γυναικών