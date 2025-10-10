EuroLeague: Εύκολα ο Ολυμπιακός τη Ντουμπάι BC με κορυφαίο Βεζένκοφ

Χωρίς να… ιδρώσει, ο Ολυμπιακός έφτασε στη δεύτερη νίκη του στην EuroLeague. Η Ντουμπάι BC χωρίς Αβράμοβιτς και Μούσα (απ’ τους γηπεδούχους έλειπαν Γουόκαπ, Φουρνιέ, Έβανς) δεν απείλησε σε κανένα σημείο του αγώνα ουσιαστικά, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο τελικό 86-67.

Από τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός άρχισε να «χτίζει» διαφορά. Την πήγε σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω του. Βρίσκοντας απαντήσεις με «όπλο» την άμυνα που δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν πως έχουν ελπίδες για κάτι καλό στο ΣΕΦ.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Πέτυχε 25 πόντους ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ. Ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 14, με τον Μιλουτίνοφ να βάζει 13 με 11 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους 14 είχε ο Πετρούσεφ και 13 ο Μπέικον, ενώ από 10 οι Καμπενγκέλε και Μπέρτανς.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά μετά τα μέσα του, όταν και το 13-13 έγινε 23-16 στο 10’. Με τους Βεζένκοφ, Νιλικίνα και Ντόρσεϊ να είναι οι κύριοι εκφραστές στην επίθεση. Τη δεύτερη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» με σκληρή άμυνα και τον Ντόρσεϊ μπροστάρη, ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα «κλείνοντας» το ημίχρονο στο 43-31.

Στον ίδιο ρυθμό και με «καυτό» Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +20 (61-41), με την Ντουμπάι να μειώνει γρήγορα σε 64-52 και τους γηπεδούχους να διατηρούν άνετα διαφορά με 71-52 στο 30’. Η τέταρτη περίοδος ήταν τυπική διαδικασία ουσιαστικά, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν στην επικράτηση με 86-67.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά της αναμέτρησης.