Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για τους οπαδούς

Ανακοίνωση με την οποία δίνει οδηγίες στους οπαδούς πριν το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε η πειραϊκή ΚΑΕ.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR
Οι "ερυθρόλευκοι" εξέδωσαν ανακοίνωση με οδηγίες
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σήμερα (12/10, 19:00) στο κατάμεστο ΣΕΦ όλοι μαζί ενώνουμε τις φωνές μας και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας στην πρώτη μάχη της σεζόν με τον Παναθηναϊκό!

ΔΕΝ απαντάμε στις προκλήσεις, λέμε ΟΧΙ στα υβριστικά συνθήματα, λέμε ΟΧΙ στα συνθήματα κατά φυσικών προσώπων και δίνουμε τον καλύτέρό μας εαυτό για να «σπρώξουμε» τον Θρύλο μας στη νίκη.

Για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, επιβάλλεται ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ...

* Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 2.5 ώρες πριν τον αγώνα (στις 16:30). Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο ΣΕΦ αρκετά νωρίς, καθώς υπάρχει περίπτωση να παρατηρηθεί συνωστισμός στις θύρες εισόδου λίγο πριν το τζάμπολ.

* Αν δεν διαθέτετε εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας, μην προσέλθετε καν στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Η αναμέτρηση είναι SOLD OUT.

* Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε όσους διαθέτουν ονομαστικά εισιτήρια και στους διαπιστευμένους. Άπαντες θα πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν σε κάθε απαραίτητη περίπτωση το εισιτήριό τους ή την διαπίστευσή τους, καθώς και την ταυτότητά τους.

* Σας ενημερώνουμε ότι τόσο εντός όσο και περιμετρικά των θυρών του γηπέδου, λειτουργεί σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας υπό την εποπτεία της αστυνομίας (σύμφωνα με τον νόμο) και πως οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά καταγράφεται και θα τιμωρηθεί βάσει νόμου.

* ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η χρήση καπνογόνων, κροτίδων και λέιζερ, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας της ομάδας μας.

* ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αυστηρά τα υβριστικά συνθήματα.

* Βάσει απόφασης της αστυνομίας, οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να φέρουν μαζί τους στο γήπεδο κράνη μοτοσυκλέτας καθώς και μπουκάλια με νερό ή άλλα υγρά.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων του αγώνα. Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με τη χρήση επιπλέον προσωπικού, προσπαθεί να βελτιώσει την διαδικασία προσέγγισης και εισόδου, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει έγκαιρη προσέλευση όλων των φιλάθλων και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των υπευθύνων του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Η παραπάνω διαδικασία είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδός στο ΣΕΦ. Σε κάθε άλλη περίπτωση το εισιτήριο είναι ΑΚΥΡΟ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν φέρει καμία ευθύνη για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσετε να μπείτε στο γήπεδο για να παρακολουθήσετε τον αγώνα.

Bάσει του νέου Νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, για αυτό παρακαλείσθε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτήριου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι ίδια.

Οι ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ των εισιτηρίων ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ «κλείνουν» τρεις ώρες πριν από τον αγώνα, για αυτό σας παρακαλούμε να φροντίσετε να γίνονται έγκαιρα.

PARKING

Oι κάρτες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν QR Code, ώστε να διαβάζονται στις εισόδους των parking από τους συνεργάτες μας. Για καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, συνιστούμε να περάσετε την κάρτα parking στο κινητό σας τηλέφωνο.

Όσον αφορά την διάταξη, αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

- Οι κάτοχοι διαρκείας στην κατηγορία των VIP (τμήματα VIP, Courtseats, Baseline, Bench seats) έχουν είσοδο στο parking Valet.

- Oι κάτοχοι διαρκείας στην κατηγορία Executive A (τμήματα 106, 107, 108, 109, 110), που εισέρχονται στο γήπεδο από τη Θύρα VIP, έχουν είσοδο parking A.

- Οι κάτοχοι διαρκείας στην κατηγορία Executive B (τμήματα 206, 210) έχουν είσοδο στο parking D.

Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και της Αστυνομίας περιμετρικά του γηπέδου και να μην παρκάρουν σε χώρους που υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν πρόβλημα, καθώς θα υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης του οχήματος τους.

Η είσοδος από τις θύρες των Media και των Αθλητών επιτρέπεται μόνο στους διαπιστευμένους για τις συγκεκριμένες εισόδους από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε κανέναν άλλον.

Συστήνεται επίσης στους παράγοντες του αγώνα να διαθέτουν και να επιδεικνύουν σε κάθε απαραίτητη περίπτωση, την σχετική διαπίστευση τους, καθώς δεν θα τους επιτρέπεται η μετακίνηση και η πρόσβαση τους εντός των χώρων του γηπέδου».

