Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το Δανία - Ελλάδα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10).
Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της μπασκετικής σεζόν θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο ΣΕΦ. Το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR. Πρώτο τζάμπολ στις 19:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2.
Παράλληλα, κρίσιμο παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
ΕΡΤ2
ΑΕΚ – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
13:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι
Turkish Basketball Super League 2025-26
13:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Καντού - Ρέτζιο Εμίλια
Lega Basket Serie A 2025-26
13:30
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Τελικός
14:00
ACTION24
Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β
Super League 2
15:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα
Turkish Basketball Super League 2025-26
16:00
ΕΡΤ2
Περιστέρι - ΑΟ Μυκόνου
Stoiximan GBL
16:00
Novasports Start
Άγιος Μαρίνος – Κύπρος
UEFA World Cup Qualifiers 2025
18:15
ΕΡΤ2
Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
19:00
ΕΡΤ2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
Stoiximan GBL
19:00
Novasports Start
Νήσοι Φερόες – Τσεχία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 2HD
Σκωτία – Λευκορωσία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Ολλανδία – Φινλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
20:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa 2025-26
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:45
ALPHA
Δανία – Ελλάδα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
Ρουμανία – Αυστρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Start
Λιθουανία – Πολωνία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Κροατία – Γιβραλτάρ
UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι
WNBA Finals 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή