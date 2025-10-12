Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το Δανία - Ελλάδα

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της μπασκετικής σεζόν θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο ΣΕΦ. Το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR. Πρώτο τζάμπολ στις 19:00 με μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Παράλληλα, κρίσιμο παιχνίδι δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (12/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος Stoiximan GBL 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League 2025-26 13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού - Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A 2025-26 13:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Τελικός 14:00 ACTION24 Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β Super League 2 15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι - ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL 16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers 2025 18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά - ΝΕ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26 19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL 19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers 2025 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις - Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals 2025 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή

