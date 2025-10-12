ΑΕΚ – Πανιώνιος: «Καυτοί» Μπάρτλεϊ και Σίλβα, πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους – Δείτε βίντεο!

Οι δύο ξένοι της «Ένωσης» πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο.

Αμφότεροι είχαν από 15 πόντους, με τον Σίλβα, μάλιστα, να μην χάνει και σουτ μέχρι την ανάπαυλα του αγώνα. Συγκεκριμένα, μέτρησε 15 πόντους με 5/5 δίποντα και 5/5 βολές, συν 7 ριμπάουντ. Μοναδικό «μελανό» στη στατιστική του στα 16’13’’ που βρέθηκε στο παρκέ ήταν τα 5 λάθη.

Από την άλλη, ο Μπάρτλεϊ μπήκε «ζεστός» είχε 12 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές σε 8’30’’ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους (4/7 σουτ, 4/4 βολές), συν 2 ριμπάουντ.

