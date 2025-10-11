Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη

Η… συνήθεια που έγινε λατρεία για την ομάδα της Ρόδου που επικράτησε στην έδρα των «κίτρινων» με 73-65.

Greek Basketball League: Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε ξανά στην έδρα του Άρη
Την 9η νίκη στα 11 τελευταία ματς που έχουν διεξαχθεί στο Αλεξάνδρειο, πήρε ο Κολοσσός Ρόδου απέναντι στον Άρη. Η ομάδα του νησιού επικράτησε με 73-65, αναγκάζοντας τους Θεσσαλονικείς να μείνουν χωρίς νίκη μετά από δύο αγώνες στην GBL. Την πρώτη επικράτηση πανηγύρισε ο Κολοσσός.

O Γκαλβανίνι με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ράιαν να προσθέτει 11 πόντους. Για τους ηττημένους, Τζόουνς με 25 και Ίνοκ με 11 έμοιαζαν να «παλεύουν» μόνοι τους.

Η νίκη του Κολοσσού γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς έλειπε ο ηγέτης και κορυφαίος παίκτη του, ο Γκάουντλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73

ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Τζόουνς 25 (1), Φορμπς 5 (1), Μποχωρίδης 8 (2), Ίνοκ 11, Χαρέλ 2, Φόρεστερ 2 , Λέφας, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Κουλμπόκα 7 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Χαβιέ Καράσκο): Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 6, Τέιλορ 11 (1), Γκαλβανίνι 16, Άκιν 4, Καράμπελας 5 (1), Κολοβέρος 9, Καμαριανός 7 (2), Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάπης 5.

