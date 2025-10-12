Για 12η φορά στην ιστορία της, σε 32 σεζόν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, η «Ένωση» ξεκινάει με δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα ματς.

Οι «κιτρινόμαυροι», με τους Σίλβα και Μπάρτλεϊ να είναι από την αρχή του αγώνα «κεφάτοι», έβαλαν από το ξεκίνημα (25-11 στο 8’) τις βάσεις για να φτάσουν στην επικράτηση, στην αναμέτρηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στη SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του, με εξαίρεση το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος πλησίασε στο -3 (44-41 στο 21’), αλλά 9 διαδοχικοί πόντοι του Σίλβα συνέβαλαν, ώστε οι γηπεδούχοι να ξεφύγουν με 53-41 (25’).

Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε επιστροφή για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι «κατέρρευσαν», βρέθηκαν ακόμα και στο -29 (87-58 στο 37’) και μοιραία γνώρισαν τη δεύτερη «βαριά» ήττα τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα. Κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λούκα Παβίσεβιτς, όσον αφορά στο μέλλον του στην τεχνική ηγεσία.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Τσάνταλη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73.