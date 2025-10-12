Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ με Ναν, Λεσόρ και όλους τους παίκτες του ρόστερ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" έφτασε στο ΣΕΦ λίγο μετά τις 17:10 με την αποστολή να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

Μετά το πρωινό χαλάρωμα η ομάδα του "τριφυλλιού" κατέλυσε σε ξενοδοχείο και από εκεί αναχώρησε πριν από λίγη ώρα για να βρεθεί στο γήπεδο που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν, λόγω του προβλήματος στο γόνατο που τον έθεσε νοκ άουτ την τελευταία στιγμή, αλλά ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να πάρει όλους τους παίκτες της ομάδας μαζί, με τον Ναν, τον Λεσόρ, τον Γκριγκόνις και τον Κουζέλογλου να ακολουθούν κανονικά.