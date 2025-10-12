Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο

Μεγάλη εντός έδρας νίκη κατάφερε να πάρει το Περιστέρι κόντρα στην Μύκονο με 89-83 και να κάνει το δύο στα δύο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεκίνησε πολύ δυναμικά την αναμέτρηση και επέβαλλε τον ρυθμό της, "κλείνοντας" το δεκάλεπτο στο 39-26, αλλά στη συνέχεια δε μπόρεσε να συνεχίσει στο ίδιο ρυθμό βάζοντας την Μύκονο και πάλι στο παιχνίδι.

Το ματς στο τέλος έγινε θρίλερ, αλλά με τον Νίκολς να παίρνει την κατάσταση πάνω του, το Περιστέρι κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίκολς με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο εξαιρετικός Αμπερκρόμπι με 23 πόντους.

Από πλευράς ηττημένων πρώτος σκόρερ ήταν ο Απλμπι με 20 πόντους και 8 ασίστ.

Τα Δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 69-62, 89-83

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 24, Καρντένας 7, Φαν Τίμπεργκεν 14 (7 ριμπάουντ), Πέιν 3, Γιάνκοβιτς 3, Ιτούνας 6, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 23, Κακλαμανάκης, Χάρις 9, Ασημένιος.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 20 (8 ασίστ), Ρέι 6, Γερομίχαλος, Χεσόν 10, Έβανς 15 (6 ριμπάουντ), Μουρ 14 (7 ριμπάουντ), Καββαδάς 8, Σκουλίδας, Μπίλλης 2, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3, Κάναντι 5.