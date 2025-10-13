Παναθηναϊκός AKTOR: Γυρίζει άμεσα σελίδα μετά το ντέρμπι

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι για την νέα σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελαν στον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» λαβωμένοι από το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που άφησε τον Κέντρικ Ναν εκτός δράσης, «κατέβηκαν» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το διπλό, αλλά στις λεπτομέρειες έχασαν την ευκαιρία να πάρουν την νίκη που θα τους καθιστούσε απόλυτο φαβορί για την πρωτιά της κανονικής περιόδου, από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν ένα σαφώς πιο βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσωπο, σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν την νίκη, μιας και τα γνωστά αγωνιστικά προβλήματα έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στο παρκέ.

Το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα της ομάδας του «τριφυλλιού» δεν είναι άλλο από την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ένα κομμάτι του παιχνιδιού που θέλει αρκετό χρόνο για να δουλευτεί και να λειτουργήσει. Όμως η ζωή του Εργκίν Αταμάν γίνεται ακόμα πιο δύσκολη σε αυτό το κομμάτι αν αναλογιστεί κανείς το πρόβλημα που υπάρχει στο «5» αλλά και το ντεφορμάρισμα που διανύει ο Τζέριαν Γκραντ. Ο παίκτης ο οποίος είναι… όλα τα λεφτά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, βέβαια, από τον χθεσινό αγώνα είχε και κέρδη, όπως η εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς, με την οποία ουσιαστικά «εξήγησε» και στον πλέον αδαή γιατί τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, αλλά και η εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου ο οποίος απέδειξε ότι είναι πανέτοιμος να δώσει λύσεις όποτε χρειαστεί και υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι αναγκασμένος να κοιτάξει μπροστά. Ότι έγινε στο Φάληρο έγινε και η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» θα έχουν την ευκαιρία τους να καλύψουν το χαμένο έδαφος (-4) στον αγώνα του δεύτερου γύρου στο Μαρούσι και να αποκτήσουν το πάνω χέρι για την υπόθεση της πρωτιάς στη βαθμολογία που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας.

Αυτό όμως αργεί ακόμα… Αυτό που προέχει τώρα είναι η αναμέτρηση της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο «Telekom Center Athens» και αυτή της Παρασκευής με την Εφές στην Πόλη. Σε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός AKTOR ψάχνει το απόλυτο για να κάνει βήμα μπροστά στην Ευρώπη και να καλύψει τις όποιες αγωνιστικές πληγές του, μετά το ντέρμπι «αιωνίων».

Την Δευτέρα (13/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τους Γάλλους με τον Εργκίν Αταμάν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να έχει στην διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν.

Οι εξετάσεις του Αμερικανού σταρ βγήκαν καθαρές και πλέον όλα δείχνουν ότι μπαίνει και πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό, ενώ τη Δευτέρα (13/10) θα φανεί και το μέγεθος του προβλήματος του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» χτύπησε σε μια ανύποπτη φάση στο πρώτο μέρος και αυτός ήταν ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος, με το ιατρικό επιτελείο να εξετάζει τον νεαρό φόργουορντ.

