Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στο χέρι μας το πλεονέκτημα»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την νίκη του Ολυμπιακού επί της ομάδας του και στάθηκε στο γεγονός ότι το -4 των «πράσινων» τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν το πλεονέκτημα της έδρας, ενώ εξήρε και την απόδοση του Σορτς.

«Και οι δυο ομάδες προσπάθησαν πολύ, πάλεψαν, αλλά δεν ήταν ένα καλό ποιοτικό παιχνίδι από την πλευρά μας. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ από παίκτες που τα έχουν όπως ο Μήτογλου, ο Ρογκαβόπουλος, ο Όσμαν και ο Γκραντ. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στο τέλος. Συγχαρητήρια για την νίκη τους., Είχαμε την ευκαιρία μας. Το μόνο θετικό είναι ότι χάσαμε 4 πόντους και έχουμε τον επαναληπτικό στην έδρα μας για να πάρουμε το πλεονέκτημα», ανέφερε αρχικά.

Για την απουσία του Ναν είπε: «Και ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Φουρνιέ και τον Ουόκαπ. Εμείς μόνο τον Ναν. Είχαμε πλεονέκτημα. Ήταν έκπληξη για εμένα. Γιατί έμαθα σήμερα το πρωί ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο και δε θέλει να ρισκάρει. Τον κρατήσαμε εκτός. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ο Ναν. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες».

Για την απόδοση του Σορτς: « Εξαιρετικός ο Σορτς. Η απόδοσή του ήταν φανταστική. Πήρε την ευθύνη του αγώνα. Ότι δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και ότι δεν έκαναν πολλοί παίκτες μας στην Βιτόρια. Τέτοιους παίκτες χρειαζόμαστε. Να παίρνουν την ευθύνη. Έκανε και πολλά λάθη όμως, όπως η άμυνα στο ποστ με τον Νιλικίνα».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Τρομερό hustle και από όλους τους παίκτες για να κερδίσουν οι ομάδες τους. Το hustle δεν ήταν αρκετό για να κερδίσουμε εκτός έδρας σε ντέρμπι. Με εξαίρεση 3-4 παίκτες δεν είχαμε συνεισφορά στην επίθεση, κάποιοι παίκτες έπαιξαν χειρότερα από συνήθως. Δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, έξτρα κατοχές στον Ολυμπιακό. Ήμασταν καλύτεροι στα δίποντα και τρίποντα, αλλά σούταραν περισσότερες βολές από εμάς και πήραν επιθετικά ριμπάουντ. Στο τελευταίο λεπτό είχαμε δύο φορές την ευκαιρία να πάρουμε το ματς αλλά χάσαμε τα σουτ και κέρδισε ο Ολυμπιακό. Το μόνο θετικό είναι ότι χάσαμε στο ντέρμπι μόνο για 4 πόντους. Πιστεύω αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς».

Για το αν είναι καλή αρχή για να παίζει καλά η ομάδα χωρίς τον Ναν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις καλό μπάσκετ παντού. Στην ρακέτα, να σκοράρεις τα ελεύθερα σουτ, να παίζεις καλύτερη άμυνα. Ο Σορτς πήρε την ευθύνη χωρίς τον Ναν αλλά δεν είχαμε συνεισφορά από άλλους παίκτες. Ο Τολιόπουλος έκανε τρομερή δουλειά απόψε αλλά χρειαζόμαστε ίδιες συνεισφορές όπως είχαμε πέρσι από άλλους παίκτες».

Για το πως θα μοιράσει τον χρόνο στα γκαρντ μετά την επιστροφή του Ναν: «Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει σε κάθε ματς. Ο Σορτς έδειξε τις δυνατότητές του, ξέρουμε αυτές του Ναν. Περιμένουμε τους υπόλοιπους. Όποιος είναι καλύτερος θα παίρνει περισσότερα λεπτά».

Για το αν θα παίξει ο Ναν στα επόμενα ματς: «Δεν ξέρω. Σήμερα στη 13:00 μου είπαν ότι δε θα παίξει. Οπότε δεν ξέρω».