ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έδειξε ποιος πραγματικά είναι κι αναδείχθηκε MVP στη GBL

H «Ένωση» δεν άφησε περιθώρια στον Πανιώνιο, στο παιχνίδι που έγινε κεκλεισμένων των θυρών στη SUNEL Arena, το μεσημέρι της Κυριακής (12/10).

Ο Κρις Σίλβα ήταν μαζί με τον Μπάρτλεϊ οι πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, με τον Γκαμπονέζο, μάλιστα, να κερδίσει και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής. Πάτησε παρκέ για 22:30, μετρώντας 24 πόντους με 8/8 δίποντα και 8/9 βολές, ενώ πρόσθεσε 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 29 στο σύστημα αξιολόγησης.

Ήταν μια εμφάνιση που ο 29χρονος φόργουορντ την είχε ανάγκη μετά το δύσκολο ξεκίνημα που είχε στη σεζόν. Επί της ουσίας ήταν σαν να… συστήθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ, δείχνοντας τι πραγματικά μπορεί να κάνει στο παρκέ και γιατί ο Σάκοτα επιθυμούσε την απόκτηση του.

Ο πολύπειρος τεχνικός, άλλωστε, ήταν κι ο βασικός λόγος που ο Σίλβα είπε το «ναι» στην ΑΕΚ, όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο. «Όταν μίλησα με τον Σάκοτα, ένιωσα μία σύνδεση. Είναι ένας προπονητής «old school», μου θύμισε τον προπονητή που είχα στο κολλέγιο. Όταν μου εξήγησε τι θέλει από εμένα ήθελα να έρθω», ανέφερε.