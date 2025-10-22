Αθλητικές μεταδόσεις: Με ευρωπαϊκές «μάχες» Περιστέρι, Πανιωνίου, Προμηθέα και Champion League

Υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά Κύπελλα έχουν Περιστέρι, Προμηθέας και Πανιώνιος, τη στιγμή που συνεχίζεται η δράση στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με το πιο σημαντικό ματς να είναι αυτό μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης με την Γιουβέντους.

