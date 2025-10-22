Αθλητικές μεταδόσεις: Με ευρωπαϊκές «μάχες» Περιστέρι, Πανιωνίου, Προμηθέα και Champion League
Υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά Κύπελλα έχουν Περιστέρι, Προμηθέας και Πανιώνιος, τη στιγμή που συνεχίζεται η δράση στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με το πιο σημαντικό ματς να είναι αυτό μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης με την Γιουβέντους.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (22/10)
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ 3ο Σούπερ Καπ Γυναικών
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2025 Βιέννη
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ολυμπιακός – Μπέβερεν CEV Champions League 2026
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League 2025-26
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Κιουταϊσι FIBA Europe Cup 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπιλμπάο – Καραμπάγκ UEFA Champions League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι - Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League 2025-26
- 20:00 Novasports Prime Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος Euroleague
- 20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Λιετκαμπέλις Eurocup
- 21:00 Novasports Start Τρέντο – Άνκαρα Eurocup
- 21:05 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
- 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλσι – Άγιαξ UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νάπρεντακ – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Τότεναμ UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αταλάντα - Σλάβια Πράγας UEFA Champions League 2025-26
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ UEFA Champions League 2025-26
- 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή
- 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
- 03:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φλαμένγκο - Ρασίνγκ Κλουμπ Copa Libertadores 2025
