Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

Με «όπλο» την άμυνα η ελληνική ομάδα επικράτησε άνετα στην έδρα των Βαυαρών με 96-71, έχοντας μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ.

Newsbomb

Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια… όμορφη εκδρομή αποδείχθηκε η αναμέτρηση στο Μόναχο για τον Ολυμπιακό. Τόσο άνετα επικράτησε η ομάδα του λιμανιού κόντρα στην Μπάγερν, η οποία σε κανένα σημείο του ματς δεν μπόρεσε έστω να κοντράρει το ελληνικό κλαμπ. Το τελικό σκορ (96-71) δείχνει και τη διαφορά των συλλόγων στο παρκέ.

Από την αρχή οι παίκτες του Μπαρτζώκα πήραν τα ηνία και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους. Από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου η διαφορά άρχισε να ξεμακραίνει και ουσιαστικά το ματς κρίθηκε απ’ το ημίχρονο με το +18 του Ολυμπιακού, το οποίο διαχειρίστηκε με άνεση στο δεύτερο ημίχρονο.

Καλύτεροι παίκτες των νικητών ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Πολύ καλός ο Χολ με 11. Για τους ηττημένους «πάλεψαν» μόνο ο Ομπστ (15) και ο Μάικ (10).

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τον Ολυμπιακό να είναι σκληρός στην άμυνα και να έχει τον Ντόρσεϊ με κέφια στην επίθεση. Οι Βαυαροί είχαν να αντιπαρατάξουν μόνο τον Ομπστ και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 10’ με +8 (15-23).

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με σερί 0-7 που πήγε τη διαφορά στο 15-30. Δύο τρίποντα από Νιλικίνα και ΜακΚίσικ εκτόξευσαν την απόσταση στο +19 (19-38). Ο Ολυμπιακός διατηρούσε με άνεση διψήφιες διαφορές που μειώθηκαν μέχρι τους 14 πόντους και τελικά με τρίποντο του Γουόκαπ πήγε στο ημίχρονο με +18 (29-47).

Με σερί 0-5 άρχισε και το τρίτο δεκάλεπτο για το +23 (29-52). Η Μπάγερν έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους 14 (44-58) με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πέντε γρήγορους πόντους με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ και δίποντο Γουόρντ. Η διαφορά ανέβηκε ξανά στους 20 (46-66) με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 52-69.

Η Μπάγερν μείωσε στις αρχές της τέταρτης περιόδου σε 57-71, όμως ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Ο Γκέιμπριελ στο 36’ μείωσε σε 67-79, αλλά δύο τρίποντα του Βεζένκοφ κι ένα δίποντο του Χολ έκαναν το 67-87 και έδιωξαν την όποια ανησυχία. Με τη διαφορά να εκτοξεύεται για το τελικό 71-96.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στατιστικά του αγώνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει μία πιθανή συνάντηση Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν η Ουάσιγκτον- «Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Σε πολύ προχωρημένο στάδιο» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Χαμάς και φατρίες συμφώνησαν να παραδώσουν τη διοίκηση σε ανεξάρτητους τεχνοκράτες

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιανόητο «παρκάρισμα» που μπλόκαρε το Ηράκλειο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ένοχη για εκλογική νοθεία - Ψήφισε τον μακαρίτη σύζυγό της και τον γιο της

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά για τα έξοδά του

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 92-75: Σα να μην κατέβηκε να παίξει στην Ιταλία...

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Επτά εργαζόμενοι στον ΟΗΕ συνελήφθησαν από τους Χούθι

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η αιφνίδια στροφή Τραμπ απέναντι στον Πούτιν - Ο ρόλος του Ρούμπιο, απέναντι στον Γουίτκοφ

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από τη Νέα Ιωνία

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Νιόνιο» - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διακόπτει τη διαφημιστική εκστρατεία που «δυναμίτισε» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατεχάκη: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιθεωρητής Κλουζό» στον Λούβρο; Η φωτογραφία του μυστηριώδη άνδρα που έριξε το διαδίκτυο

00:30ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον θανατό της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι

23:35LIFESTYLE

GNTM: Γλίστρησε και έπεσε την ώρα της φωτογράφισης - Τρόμαξαν οι κριτές - Βίντεο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 8χρονου από τη Νέα Ιωνία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10ετης κάθειρξη σε 25χρονη - Ανάγκαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα

20:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό βάζει τέλος στη ζωή της - Το ανατριχιαστικό σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ